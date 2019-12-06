Запашный объяснил свой призыв «крошить» матерящихся болельщиков

Известный дрессировщик Эдгард Запашный в интервью на Youtube-канале «СЭ» объяснил свой призыв жестко разбираться с болельщиками на трибунах, которые позволяют себе нецензурные кричалки и вызывающее поведение.

— Моя позиция заключается вот в чем. Я сам болельщик, причем болельщик со стажем, — сказал Запашный. — Был на большом количестве матчей, поддерживал нашу сборную, наши клубы на различных играх. Был на нескольких международных турнирах. И прекрасно понимаю, как устроен футбольный мир.

Но, как отец троих детей, я каждый раз осознаю, что не могу привести своих детей туда, где опасно. Поведение болельщиков очень часто вызывает опасение даже у взрослых, уверенных в себе, физически крепких людей. Потому что болельщиков всегда много и агрессия очень часто выходит из-под контроля.

Я видел интервью болельщиков, которые говорили: «Да нам просто по приколу это делать. Мы делаем это потому, что мы этом можем».

Болельщики начинают угрожать жизни друг друга. Они начинают угрожать другим болельщикам. Они угрожают жизни футболистов. Обстановка накаляется. Я бы ввел ОМОН, как принято в лучших традициях европейского правопорядка, и просто дубинками сделал бы им массаж по всему телу. И взял бы на тотальный контроль через судебное решение, что им приближаться даже к стадиону нельзя. Все это было бы сделано для того, чтобы нормальные, семейные люди имели возможность спокойно ходить на стадион.

Экстремизм в чем? Если люди уже проявляют агрессию, если люди вырывают кресла, начинают бросаться ими... Если люди начинают скандировать нацистские кричалки... Если люди начинают, в буквальном смысле слова, угрожать расправой, футболистам в том числе. Тренерам. Ни это ли экстремизм?

Мы все играем в демократию. А по-настоящему всем на футбол абсолютно наплевать, к сожалению. Мы всем с вами говорим, что надо что-то делать. А что делать — никто ничего не делает. Вот и все. Поэтому стадионы у нас полупустые. Поэтому стадионы, которые построили по всей стране, лежат финансовым грузом на регионах. Большая часть людей просто боится ходить на стадион, боится водить туда своих детей. Каждый раз, когда они идут на стадион, они не знают, чем это закончится.

То, что сейчас делается, не работает. Давайте не будем обобщать словом «болельщики». Большая часть болельщиков — абсолютно адекватные, нормальные люди, которые искренне переживают за футбол. Которые искренне нервничают и которые по-настоящему оправдывают слово «болельщики» от слова «болеть», ведь они через себя все это пропускают. А есть небольшая кучка радикально настроенных людей, плохо воспитанных, которые плевали на все, на что в этой жизни можно плевать. И если сейчас футбол исчезнет, как вид спорта, то они то же самое будут делать на других мероприятиях. Это такой их образ. Их очень мало, но они активы. Как говорил мой папа: «Хуже дурака, только дурак с инициативой».

Эдгард Запашный: «Ввел бы ОМОН и «покрошил» этих болельщиков. Попереломал бы части тела»