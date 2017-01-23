Игорь Ефремов: "Ситуацию с финансированием "Кубани" не решит ни РФС, ни ФНЛ"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов подчеркнул, что проблемы "Кубани" должен решать сам клуб. Сегодня игроки клуба направили президенту РФС Виталию Мутко письмо с жалобой на долги по зарплате. В письме утверждается, что футболисты не получали зарплату уже 7 месяцев, а премиальные - 10.

- Ситуация с финансированием клуба не может решиться ни при помощи РФС, ни при помощи ФНЛ, это задача собственника клуба, спонсоров и других источников дохода. Если это произошло, значит, существуют какие-то проблемы, - цитирует ТАСС Ефремова. - Когда более подробная информация окажется в распоряжении ФНЛ, мы будем реагировать.

Футболисты написали письмо, его будут рассматривать, какие-то будут приниматься меры. У "Кубани" есть проблемы, они известны всем, но когда команда находится на сборах, никто из руководства не хочет, чтобы клуб снимался или были бойкоты.