Игорь Черевченко: "Предупреждал игроков "Балтики", что "Томь" находится не на своем месте"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после матча 15-го тура ФНЛ против "Томи" (2:1) отметил, что он ожидал тяжелой игры. Специалист подчеркнул, что минувшая встреча стала первой в сезоне, в которой команда после пропущенного гола спокойно продолжила свою работу.

– Я предупреждал команду, что "Томь" находится не на своем месте и это будет тяжелая игра. Так и случилось, хотя это первый матч в сезоне, когда после пропущенного мяча мы спокойно продолжили свою работу, что и принесло результат, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Было понятно, как гости будут действовать во втором тайме, и "Балтика" с этим тоже справилась. Что же касается того же Скопинцева, то его очень плотно опекают, и с каждой игрой соперник предоставляет все меньше пространства для маневра.