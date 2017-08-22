Губернатор назвал бессрочной задачу по выходу "Ротора-Волгограда" в РФПЛ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сказал, что преждевременно рассуждать о возвращении клуба "Ротор-Волгоград" в РФПЛ. По его словам, первоочередная задача, поставленная перед командой, - закрепиться в ФНЛ, опираясь на своих воспитанников.

- Нужно отметить, что "Ротор" проделал определенные шаги, постепенно поднявшись из КФК в ФНЛ, - цитирует ТАСС Бочарова. - Задача, которая стоит перед командой, - закрепиться в первой лиге, исключительно опираясь на воспитанников волгоградского футбола. Преждевременно говорить, что через какое-то определенное время "Ротор" должен вернуться в премьер-лигу. Уверен, что первая лига - очень непростой турнир, который требует мобилизации и ресурсов.

Будем рассчитывать на то, что в рамках игры в первой лиге сформируется мощный костяк, который со временем будет способен играть в премьер-лиге. Но вообще перед клубом стоит задача выхода в премьер-лигу. Это бессрочная задача.

Напомним, по итогам сезона-2016/17 в ФНЛ волгоградцы заняли первое место в зоне "Юг" ПФЛ. После 9 туров в Футбольной национальной лиге команда, набрав 6 очков, занимает 19-е место.