Горшков доволен желанием и самоотдачей игроков "Зенита-2", несмотря на три поражения подряд

Главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков в интервью клубной пресс-службе прокомментировал гостевую игру 3-го тура Олимп-Первенства ФНЛ против "Луча" (0:1). Петербуржцы потерпели третье поражение в трех стартовых встречах турнира.

– Для нас эта игра получилась тяжелейшей. К сожалению, уступили, но желанием и самоотдачей своих игроков мы довольны. Все, что могли в этой непростой ситуации, мы сделали. Победить или свести матч к ничьей не удалось, к сожалению.



– Прокомментируйте, пожалуйста, игру до и после удаления.

– У нас присутствует некое волнение. Отпечаток на игру накладывает отсутствие результата. Возможно, до удаления чувствовалась нервозность. Потом ребята полностью включились, стали действовать на максимальных оборотах. Непросто было в меньшинстве, но тем не менее за это их надо похвалить, за самоотдачу, которую они показывали.



– Вторая желтая карточка насколько была оправданна? Это эмоции, молодость или что?



– Думаю, игроки в центре поля обоюдно остро шли, потому что мяч нейтральный. Считаю, там обоюдная борьба была.



– То есть можно было не давать вторую?

– Считаю, второй фол был сомнительный. Повтора я не видел.



– По ходу игры сложилось впечатление, что на поле не хватало более опытных игроков. На скамейке Зуев был, на его счету полторы сотни матчей за "Зенит-2", опытный игрок. Почему он все-таки остался на скамейке запасных?

– Когда вы будете тренировать, вы поставите того, кого хотите. На наш взгляд, в сегодняшний игре был тот состав, который вышел и играл. Конечно, мы не списываем Илью со счетов. Это внутренняя тренерская кухня. Мы выбрали такой состав.