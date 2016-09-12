13:29 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Горбачев уволен из "Балтики", команду могут возглавить Чугайнов, Гордеев или Дышеков

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Александр Горбачев был уволен с поста главного тренера "Балтики", сообщает sportbox.ru. Последний матч под его началом калининградцы провели против "Тамбова" (1:2). После стартовых двух побед в текущем сезоне клуб не может победить уже 10 игр подряд и опустился на 18-е место в турнирной таблице.

"Балтика" уже начала поиск нового наставника. В числе претендентов на должность - Игорь Чугайнов, Андрей Гордеев и Хазрет Дышеков.

 

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/1st_division/spbnews_NI665491_Baltika_uvolila_glavnogo_trenera

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