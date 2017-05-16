Георгий Мелкадзе: "Всей командой желаем Ивану удачи, пусть быстрее выздоравливает!"

Форвард "Спартака-2" Георгий Мелкадзе, ставший одним из героев сезона ФНЛ, понедельник нападающий дал интервью "СЭ". Он пожелал скорейшего выздоровления партнеру по команде Ивану Хомухе, который получил тяжелейшую травму в игре с "Химками".

– Матч с "Химками" в последнем туре сложился удачно с точки зрения результата, одержана крупная победа 4:0. С другой стороны, тяжелейшая травма Хомухи… Какое это произвело впечатление?

– Ужасное, никогда такого не доводилось видеть. Всей командой желаем Ивану удачи, пусть быстрее выздоравливает! Мы все время на связи, ждем информации – сколько ему восстанавливаться. А игра с "Химками" далась очень легко, быстро забили три гола, и во втором тайме расслабились.