Геннадий Крапивка: "О задержках по зарплате тренеры и игроки "Кубани" были предупреждены заранее"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка рассказал "СЭ" о текущем положении дел в клубе. По его словам, задолженности перед тренерским штабом и игроками существуют, однако они были в курсе о возможных задержках. Также он отметил, что руководство клуба доверяет главному тренеру Дану Петреску.

– Долги у "Кубани" существуют. Однако на момент подписания контрактов с тренерским штабом и футболистами мы предупреждали их, что могут возникнуть проблемы со своевременной выплатой, – отметил Крапивка. – Основные спонсорские выплаты должны произойти в четвертой декаде года – октябрь, ноябрь и декабрь. Мы взяли клуб с долгами, намерены рассчитаться с ними и погасить новые задолженности. Работа ведется, все были заранее предупреждены. Никаких волнений нет, катастрофической ситуации тоже. Вокруг "Кубани" пытаются создать негативную атмосферу.

– Насколько правдоподобна информация о возможной смене тренера?

– Дан Петреску был, есть и будет наставником "Кубани". У руководства существует полное доверие к специалисту. Никто не ищет нового главного тренера. Не так просто за короткий период сделать команду из молодых ребят. Все руководители клуба трезво оценивают ситуацию, ждут положительных результатов.

– Избиение Игоря Армаша тоже из разряда вымыслов?

– Да. Был эмоциональный разговор, но не более.

– Как прокомментируете, что "Кубань" может стать банкротом?

– Полная ерунда. Мы даже сохранили молодежный состав, создав "Кубань-2", которая играет во второй лиге. Там есть плеяда молодых талантливых ребят, которых ждем если не в этом году, то в следующем точно. У нас есть ряд спонсоров, ведем переговоры о строительстве академии. Уже есть эскизы, выделена земля под будущую стройку.

– В связи с неудачным стартом задачи на сезон корректировались?

– Все остается в силе – рассчитываем вернуться в премьер-лигу. Чемпионат длинный, команда в последних играх показала, что боеспособна. Еще раз прошу болельщиков не поддаваться на провокации и не доверять непроверенной информации. (Сергей АСТАХОВ)

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