Геннадий Голубин: "Динамо" планирует сохранить Панченко"

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин сообщил, что клуб рассчитывает сохранить нападающего Кирилла Панченко. Права на россиянина принадлежат ЦСКА, Панченко выступает за бело-голубых на правах аренды. В нынешнем сезоне игрок сборной России провел 21 матч и забил 15 голов, в Кубке России три матча и один гол.

– Кирилл Панченко уехал со сборов по семейным обстоятельствам, – сказал Голубин. – Не надо здесь искать подводных камней.

– "Динамо" имеет право выкупить права на форварда. До 31 января успеете?

– Про 31 января неверная информация. В контракте прописано совсем другое. Мы планируем сохранить Кирилла у себя.

Ранее появлялась информация, что Панченко может перейти в "Локомотив". Как сообщал "СЭ", "Динамо" может выкупить игрока у ЦСКА. Цена вопроса – около 1,7 миллиона евро. Выкупив Панченко у армейцев, бело-голубые затем могут его продать железнодорожникам. (Сергей АСТАХОВ)