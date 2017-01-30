17:08 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Геннадий Голубин: "Динамо" планирует сохранить Панченко"

0
0
0
1

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин сообщил, что клуб рассчитывает сохранить нападающего Кирилла Панченко. Права на россиянина принадлежат ЦСКА, Панченко выступает за бело-голубых на правах аренды. В нынешнем сезоне игрок сборной России провел 21 матч и забил 15 голов, в Кубке России три матча и один гол.

 
Кирилл ПАНЧЕНКО.В феврале Панченко может перейти из "Динамо" в "Локо"

– Кирилл Панченко уехал со сборов по семейным обстоятельствам, – сказал Голубин. – Не надо здесь искать подводных камней.

– "Динамо" имеет право выкупить права на форварда. До 31 января успеете?

– Про 31 января неверная информация. В контракте прописано совсем другое. Мы планируем сохранить Кирилла у себя.

Ранее появлялась информация, что Панченко может перейти в "Локомотив". Как сообщал "СЭ", "Динамо" может выкупить игрока у ЦСКА. Цена вопроса – около 1,7 миллиона евро. Выкупив Панченко у армейцев, бело-голубые затем могут его продать железнодорожникам. (Сергей АСТАХОВ)

Опрос

Какой выбор пойдет на пользу карьере Кирилла Панченко?
голосовать
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Эрмин

При чём тут 31 янваля,если наша форточка открыта до 24 февраля ? Кто там вопросы задаёт ?

17:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ