Гендиректор "Томи": "Долг 300 миллионов? Без комментариев"

Генеральный директор "Томи" Татьяна Смирнова подтвердила информацию "СЭ", что вратарь Александр Мелихов, защитники Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Алексей Шумских, полузащитники Семен Фомин, Ян Казаев известили руководство сибирского клуба о намерении расторгнуть контракты в одностороннем порядке через палату по разрешению споров РФС, если долги не будут погашены. По данным "СЭ", задолженность томичей составляет 300 миллионов рублей.

– Извещение от футболистов получили, это правда, – сказала Смирнова. – Но какой либо комментарий у клуба будет точно не сегодня.

– Подтвердите, что долги клуба составляют 300 миллионов рублей?

– Я такие вещи не комментирую.

После первой части сезона в ФНЛ "Томь" занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Тамбова" на одно очко. (Андрей Сизякин)

Долги "Томи" – 300 миллионов, семь игроков поставили руководству клуба ультиматум

