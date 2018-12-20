Долги "Томи" – 300 миллионов, семь игроков поставили руководству клуба ультиматум

Как стало известно "СЭ", общая задолженность "Томи" перед своими игроками достигла 300 миллионов рублей. И ряд игроков, среди которых вратарь Александр Мелихов, защитники Дмитрий Тихий, Александр Клещенко, Алексей Шумских полузащитники Семен Фомин, Ян Казаев письменно известили руководство сибирского клуба о намерении расторгнуть контракты в одностороннем порядке через палату по разрешению споров РФС, если долги не будут погашены. Кроме того, такое извещение намерен сделать и капитан команды Сергей Зуйков. Футболисты дали руководству время до 2 января будущего года, если долги не будут закрыты, то они 9 января – в первый рабочий день нового года – обратятся в палату по разрешению споров. Шансы на то, что "Томь" сможет выполнить требования своих лидеров – минимальны.

В то же время игроки "Томи" в текущем сезоне еще ни разу не получали полноценную заработную плату, были минимальные транши, но никто не понимает – зарплата это или премиальные.

На момент публикации руководство сибиряков никак не комментируют эту ситуацию.

После первой части сезона в ФНЛ "Томь" занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего "Тамбова" на одно очко. (Андрей Сизякин)