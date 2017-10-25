Гендиректор "Балтики": "Наша цель - пробиться в премьер-лигу"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая отметил, что имел приглашения от клубов РФПЛ. Лепсая также добавил, что у "моряков" стоит задача – пробиться в премьер-лигу.

– Я амбициозный человек, о чем не раз заявлял, и действительно – имел приглашения от клубов РФПЛ, – цитирует клубная пресс-служба Лепсая. – Но в Калининград со своими единомышленниками прибыл для того, чтобы вернуть "Балтике" былую славу, и не привык останавливаться на полдороге. Первый шаг мы уже сделали – в тяжелой ситуации сохранили прописку в ФНЛ. Сейчас решаем задачу, поставленную губернатором – к 2020 году пробиться в премьер-лигу. Постараемся выполнить ее досрочно.