18:03 21 апреля | Футбол — ФНЛ

"Факел" разгромил "Олимпиец", но остался последним в ФНЛ


"Факел" разгромил "Олимпиец" в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Воронежцы занимают последнее место в турнирной таблице. От спасительной 15-й строчки их отделяет 6 очков.

Первенство России

ФНЛ

34-й тур 

"Факел" (Воронеж) - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 4:1 (1:0)

Голы: Лебеденко, 23 (1:0). Мануковский, 53 (2:0). Осипенко, 85 (3:0). Лебеденко, 90+1 (4:0). Чирьяк, 90+4 - с пенальти (4:1). 

"Факел": Федоров, Мустафин, Осипенко, Семенов, Хайманов, Кузьмин (Арустамян, 63), Амбарцумян, Афанасьев (Мичуренков, 75), Мануковский (Рекиш, 84), Алхазов (Лукьянов, 67), Лебеденко.

"Олимпиец": Сысуев, Морозов, Маляров, Филин, Хрипков, Аюпов (Бочаров, 73), Горбунов (Чирьяк, 36), Нежелев, Фомин, Спэтару (Сергеев, 46), Беляков (Безденежных, 59).

Предупреждения: Фомин, 38. Безденежных, 68. Филин, 88. Арустамян, 89. Морозов, 89. 

Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).

Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2017-2018/

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