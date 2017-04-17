Евгений Калешин: "Кубани" необходимо добиваться результата"

Старший тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 32-го тура ФНЛ против "Тюмени" (3:1) заявил, что команда находится в хорошем состоянии и не намерена сбавлять обороты, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист отметил, что болельщики должны заменить прогресс в игре краснодарцев.

– Команда находится в боевом состоянии, в напряженной осторожности, – сказал Калешин. – Команда хорошо тренируется и отдается на поле, чувствует необходимость добиваться результата. Болельщики должны заметить прогресс.



– Сейчас "Кубань" отделяет 2 очка от зоны стыковых матчей?



– Я думаю, давления нет. Просто догонять тяжело. Надо прикладывать дополнительные усилия, потому что шансов на ошибку нет.



– Когда появятся в общей группе ранее травмированные игроки?



– Со следующего цикла в нашем распоряжении будут все игроки. Мы планируем начать работу в полном составе.



– Когда планируете вводить Игоря Армаша на поле?



– Все будет зависеть от того, как он будет выглядеть на тренировке. Если выдержит конкуренцию, то будет играть. Никто его квалификацию под сомнение не ставит.



– Почему не выпускаете на поле Максима Майровича?



– Только конкуренция. Уровень мешает. У нас есть нападающие сильнее на данный момент.