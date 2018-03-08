Евгений Калешин: "Кубани" не хватило динамики в матче с "Тамбовом"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после ничьей против "Тамбова" (0:0) в матче 27-го тура ФНЛ отметил, что его команда заслужила забить хотя бы один гол, но ей это не удалось.

– Сначала хотел бы поздравить всех кубанских женщин с праздником, пожелать оставаться терпеливыми, самыми красивыми, – подчеркнул Калешин. – Мы хотели бы сделать подарок в виде победы, но, к сожалению, не удалось. Игру можно разделить на два тайма. В первом – не хватало динамики, соперник доставлял неприятности, но во втором мы полностью владели инициативой, наиграли хотя бы на одни мяч. Но соперник хороший, боевой.

– Как вы оцените подготовку зимой?

– Я думаю, что нам удалось выполнить весь план. Мы провели все сборы при хорошей погоде, ни одни день не выпал, имели хороших спарринг-партнеров. Все было сделано для того, чтобы мы качественно подготовились. Два прошедших матча? Это было два разных матча, потому что соперники исповедуют разный стиль. Не думаю, что мы выглядели беззубо, команда качественно провела прошлый матч, но не смогла заработать хотя бы одно очко. Но в целом, матче равны. Футболисты делают все, что могут, у нас ограниченный состав. Они оставляют все на поле, на тренировках. Я думаю, мы прибавим. Команда вкатится в чемпионат и все будет лучше.

– "Тамбов" подсел во втором тайме или у вас была установка отдать преимущество в первом тайме?

– Первый тайм не получился, потому что нам не хватало динамики. Мы не успевали перекрывать проникающие пасы соперника, приходилось много бегать назад. Во втором тайме мы сделали изменения в составе, и команда заиграла несколько по-другому. (Екатерина ПОТАПОВА)