Евгений Калешин: "Кубань" заставила "Мордовию" играть в упрощенный футбол"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после победы над "Мордовией" (2:0) в матче 27-го тура заявил, что команда заслуженно выиграла. По словам Калешина, соперник был очень мотивирован, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Я хочу поздравить всех с заслуженной победой, – отметил Калешин. – То, что мы тренируем, это было хорошо видно, особенно в первом тайме. Мы доминировали и заслуженно повели в счете. Второй тайм действительно оказался сложнее, но это психология. Хотя и тогда мы могли склонить чашу весов в нашу пользу, но не реализовали несколько моментов. Тем более, соперник очень мотивирован. Не так просто было эту команду переиграть. Но мы ничего не позволили "Мордовии" сделать, заставили ее играть в упрощенный футбол. Надеюсь, качество игры и результат понравились болельщикам.



– В первые 15 минут "Кубань" смела "Мордовию", а дальше играла более спокойно. Это психология?



– Первый тайм мы качественно провели, не только первые 15 минут. Это нормально – стартовый натиск. Весь матч провести в одном темпе невозможно. Поэтому команда естественным образом берет паузу, сам футбол подсказывает, когда их надо делать. Я думаю, это было видно только к концу первого тайма, когда нам какое-то время пришлось провести в обороне. Но на общем фоне игры это не сказалось.