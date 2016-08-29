Евгений Бушманов: "Паршивлюк, Гранат и Яковлев завершают выступления за "Спартак-2"

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после игры 10-го тура ФНЛ против "Балтики" (2:1) отметил характер своих подопечных. Также специалист сообщил, что нападающий Денис Давыдов постепенно набирает кондиции после травм.

– У нас совершенно не получилась игра в первом тайме, – цитирует клубная пресс-служба Бушманова. – В перерыве внесли коррективы, сделали две замены. Сумели переломить ход неудачно складывающегося матча, забили два гола. Нужно было забить еще, чтобы концовка была поспокойнее, но не получилось. Доволен тем, что сумели проявить характер и добились победы.

– Паршивлюк, Гранат и Яковлев на этой неделе тренировались с основной командой. Они продолжат выступление за "Спартак-2"?

– Нет, в ближайшее время они присоединятся к основе. Встречу с "Балтикой" они играли потому, что провели со "Спартаком" слишком мало тренировок. Массимо Каррера принял решение поехать в Махачкалу с более привычным составом. А Паршивлюк, Гранат и Яковлев вскоре будут работать с основой.

– Какое впечатление произвела на вас игра "Балтики"?

– Моменты у "Балтики" действительно были. Команда очень боевая – со всеми сражаются до конца. Они проводили пятый матч за пятнадцать дней, плюс произошли перестановки в тренерском штабе. Они действовали активно, оказали нам серьезное сопротивление. "Балтика", на мой взгляд, симпатичная команда.

– Как оцените перспективы Дениса Давыдова?

– Он старается вернуть былую форму. Пропустил много времени из травм. Набирает кондиции, посмотрим, что будет дальше.