Экс-игрок "Анжи" отправится на сборы с "Енисеем"

Полузащитник норвежского "Тромсе" Шамиль Гасанов может перейти "Енисей". 24-летний футболист отправился с красноярской командой на сборы в Белек, сообщает пресс-служба клуба.
С 2014 по 2017 год игрок выступал за "Анжи". На счету Гасанова гол в ворота "Зенита" (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России-2016/17.
На сборы в Турцию с "Енисеем" отправится 24-летний футболист Шамиль Гасанов (76 кг., 185 см.). Экс-игрок махачкалинского "Анжи", за который он провел более 30 матчей в РФПЛ, способен одинаково хорошо сыграть как опорного полузащитника, так и центрального защитника. pic.twitter.com/5nQOD3orHV– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 16 января 2018 г.