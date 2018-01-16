Экс-игрок "Анжи" отправится на сборы с "Енисеем"

На сборы в Турцию с "Енисеем" отправится 24-летний футболист Шамиль Гасанов (76 кг., 185 см.). Экс-игрок махачкалинского "Анжи", за который он провел более 30 матчей в РФПЛ, способен одинаково хорошо сыграть как опорного полузащитника, так и центрального защитника. pic.twitter.com/5nQOD3orHV