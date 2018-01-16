19:34 16 января | Футбол — ФНЛ

Экс-игрок "Анжи" отправится на сборы с "Енисеем"


Полузащитник норвежского "Тромсе" Шамиль Гасанов может перейти "Енисей". 24-летний футболист отправился с красноярской командой на сборы в Белек, сообщает пресс-служба клуба.

С 2014 по 2017 год игрок выступал за "Анжи". На счету Гасанова гол в ворота "Зенита" (4:0) в матче 1/8 финала Кубка России-2016/17.

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