Дмитрий Парфенов: "Возможно, у "Тосно" в голове "сидит", что мы вот-вот решим задачу"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после ничьей в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ против "Спартака-2" (1:1) отметил, что на игроков может давить близость выхода в премьер-лигу. "Тосно" занимает второе место в таблице и для прямого попадания в элитный дивизион клубу достаточно набрать 1 очко в четырех оставшихся поединках.

- Для болельщиков был очень интересный матч, - цитирует официальный сайт ФНЛ Парфенова. - Много моментов и много интересных эпизодов, когда можно было забивать мячи. Но футбол тем и интересен, что непредсказуем. Мы контролировали игру, имели шансы увеличить счет, но в итоге пропустили. Давыдов отлично исполнил, но меня как тренера больше интересует, то дали пробить.

По самоотдаче мне ребят упрекнуть не в чем. Возможно, в голове "сидит", что вот-вот мы решим задачу, и это мешает. Будем идти дальше, таков наш путь. Нам с неба в этом сезоне ничего не падало, всего добивались самостоятельно.