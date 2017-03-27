08:44 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "Поражение "Тосно" от "Динамо"? Дорогу осилит идущий"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 28-го тура ФНЛ против "Динамо" (1:2) отметил, что его команда, в отличие от соперника, допускала много брака. Специалист подчеркнул, что у коллектива нет другого пути, кроме как продолжать работать.

– Хорошая игра в плане отдачи и накала, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – У нас не получался быстрый переход в атаку, было много брака в отличие от "Динамо". Они хорошо два раза выбежали в атаку и забили два гола. Будем работать дальше, исправлять эти ошибки. Другого пути нет. Дорогу осилит идущий.

– Борьба за первое место закончена?

– У нас каждая игра как финал. В конце посчитаем.

– Когда вернется Евгений Марков?

– Он пока не тренируется с командой, надеемся, что в ближайшее время вернется. Ему еще надо время, нужно набрать кондиции.

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http://1fnl.ru/champioship/results/484/486/496/3019/#tab=game-press

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