Дмитрий Парфенов: "Поражение "Тосно" от "Динамо"? Дорогу осилит идущий"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после матча 28-го тура ФНЛ против "Динамо" (1:2) отметил, что его команда, в отличие от соперника, допускала много брака. Специалист подчеркнул, что у коллектива нет другого пути, кроме как продолжать работать.

– Хорошая игра в плане отдачи и накала, – цитирует пресс-служба ФНЛ Парфенова. – У нас не получался быстрый переход в атаку, было много брака в отличие от "Динамо". Они хорошо два раза выбежали в атаку и забили два гола. Будем работать дальше, исправлять эти ошибки. Другого пути нет. Дорогу осилит идущий.

– Борьба за первое место закончена?

– У нас каждая игра как финал. В конце посчитаем.

– Когда вернется Евгений Марков?

– Он пока не тренируется с командой, надеемся, что в ближайшее время вернется. Ему еще надо время, нужно набрать кондиции.