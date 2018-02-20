Дмитрий Кудряшов вернулся в "Крылья Советов"

Полузащитник Дмитрий Кудряшов перешел из зеленодольского "Анжи-Юниор" в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт самарцев. 34-летний хавбек заключил контракт до конца сезона и будет выступать в ПФЛ за дублирующий состав. Он уже играл за "Крылья Советов" с 2003 по 2005 год и выиграл в их составе бронзу чемпионата России-2004. Также в его карьере были ижевское "Динамо", молодежка "Сент-Этьена", "Спартак", "Анжи", "Диттон", "Шинник", "Луч-Энергия", "Сатурн", "Нижний Новгород", нижегородская "Волга", "Торпедо", "Спартак-2".

- Рассчитываю стать наставником для молодых футболистов, неким примером на поле, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Кудряшова. - Хочу донести до них, что все в этом мире возможно. Что нужно работать, тренироваться и идти к своим целям. За счет своего опыта хочу помочь ребятам сформироваться и обосноваться в большом футболе. Мне не принципиально, на какой позиции действовать на поле. Главное играть и помогать команде достигать лучшего результата. Задачи "КС-2" это не столько результат, сколько подготовка кадров для основной команды. Чтобы в будущем именно эти ребята прославляли команду "Крылья Советов" в большом футболе и в основном составе.

– В "КС-2" вы пришли как играющий тренер?

– Пока есть желание тренироваться, играть и получать от этого удовольствие я буду играть. Мне бы хотелось заниматься тренерской деятельностью, задумываюсь об этом, желание есть. Без футбола я свою жизнь не вижу.

Отметим, что за "Крылья Советов-2" с этого сезона выступает еще один ветеран "Крыльев", рекордсмен клуба по матчам в чемпионатах России (274) Антон Бобер.