Дмитрий Гунько: "Спартак-2" одержал победу над "Олимпийцем", несмотря на тяжелые погодные условия"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько после матча 12-го тура ФНЛ против против "Олимпийца" (3:1) посетовал на погодные условия в Дзержинске. Специалист подчеркнул, что погода повлияло на качество игры его подопечных.

– Погодные условия повлияли на качество нашей игры, – цитирует клубная пресс-служба Гунько. – Особенно в том, что касается атакующих действий. Многовато было несвойственных нам длинных передач. Кстати, и "Олимпиец", исходя из состояния поля, также старался играть просто. Но, несмотря на столь тяжелые условия, нам удалось одержать победу.