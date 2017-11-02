Дмитрий Азаров: "Тихонову нужно дать возможность раскрыться в "Крыльях Советов"

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров считает, что главному тренеру "Крыльев Советов" Андрею Тихонову надо дать время, чтобы он мог раскрыть себя в клубе. После 20 туров чемпионата ФНЛ самарцы занимают 2-е место.

– Мы с Андреем Валерьевичем встретились буквально на днях, обсудили текущую ситуацию в клубе, которая непроста, в том числе, были и определенные сложности в плане финансирования клуба, – цитирует ТАСС Азарова. – Мы договорились о том, как мы преодолеем текущие проблемы и какую перспективу определим на будущее.

Я сам имею стаж тренера детского, когда был студентом, и понимаю, что в работе любого тренера очень важен такой параметр, как время. Для того, чтобы футболисты прониклись идеологией тренера, для того, чтобы они поняли модель, которая предлагается, и команда стала единым механизмом и единомышленником своего лидера – тренера. Поэтому, на мой взгляд, частая смена тренеров – бесполезная суета, каждому тренеру надо дать возможность реализоваться, раскрыться, это время необходимо. Я уверен, что лучший период клуба под руководством Андрея Тихонова у нас еще впереди.