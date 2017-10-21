Дмитрий Аленичев: "Рад, что "Енисей" выполнил просьбу – подарил победу на день рождения"

Главный тренер "Енисея" Дмитрия Аленичева рад победе над "Шинником" (4:1) в матче 19-го тура первенства ФНЛ. Специалист, который 20 октября отпраздновал свое 45-летние, поблагодарил команду за такой подарок.

– Очень рад, что ту просьбу, преподнести мне подарок на день рождения в виде победы, ребята выполнили, поблагодарил их за это. Что касается игры, то, несмотря на такой крупный счет, нам было очень непросто, – приводит пресс-служба красноярцев слова Аленичева. – Знаю давно Александра Михайловича Побегалова, знаю какие команды у него каждый год, сильные, что сегодня все и увидели.

Очень хорошо выглядели в первом тайме, рад, что забили нападающие, но тот гол, который мы пропустили во втором тайме, не поддавался логике, он заставил понервничать. Та интрига, которая была после счета 2:1, хорошо, что Саша Ломакин ее убил через какое-то время красивейшим голом. Очень доволен содержанием игры и качеством футбола, которое показала моя команда. Абсолютно заслуженная победа!