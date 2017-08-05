Дмитрий Аленичев: "Даже рад, что проиграли "Тамбову" 0:5"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев признался, что, несмотря на победу над "Спартаком-2" в матче 6-го тура ФНЛ, ему не понравилась игра его команды. Говоря о поражении от "Тамбова" (0:5), специалист отметил, что игроки хорошо отреагировали на разгром.

– Не очень понравился первый тайм, поэтому в перерыве сделал поправки. Но победили несмотря на то, что игра мне не понравилась. Очень довольны результатом.

- В прошлом матче проиграли "Тамбову" со счетом 0:5.

- Доволен, что ребята хорошо отреагировали на это поражение. Было собрание, поговорили по душам. Удивитесь, но доволен, что проиграли. Было важно спуститься с небес на землю.

- При 2:0 судья назначил пенальти в ворота "Спартака-2". После пропущенного гола вспоминали о незабитом одиннадцатиметровом?

- Конечно. Третий закончил бы игру. Но Кутьину не повезло. (Ярослав СУСОВ)