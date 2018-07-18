Директор "Мордовии": "26,5 тысяч зрителей на первом матче ФНЛ? Это эффект чемпионата мира"

Директор "Мордовии" Николай Левин рассказал "СЭ" о том, что не ожидал увидеть на стартовой встрече нового сезона ФНЛ против "Нижнего Новгорода" (2:2) так много болельщиков. На "Мордовия Арене" собралось 26,5 тысяч зрителей.

– Народ просто пришел посмотреть на стадион после чемпионата мира, – отметил Левин. – Может быть, это еще эффект этого турнира. Как добились такой посещаемости? Пригласили жителей из разных районов республики, которые не имели возможности посетить арену. Была развлекательная программа перед игрой, пришло много детей. Все это в комплексе и дало такой эффект.

– Как думаете, удастся ли в дальнейшем достигать этой отметки в 25 тысяч зрителей?

– Далекие планы по посещаемости не строим. При этом надеемся, что люди станут приходить на стадион. Это, конечно, во многом зависит от выступления команды.

– Если "Мордовия" будет в лидерах и попадет в РФПЛ, народу на трибунах прибавится?

– Не знаю. Считаю, что если на играх станет собираться по 10-15 тысяч, это уже нормальный показатель. (Игорь НОВИКОВ)