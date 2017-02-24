"Динамо" расторгло контракт с Драгуном

"Динамо" расторгло контракт с полузащитником сборной Белоруссии Станиславом Драгуном, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора клуба Евгения Кречетова. В январе хавбек был переведен в "Динамо-2".

- Контракт с Драгуном расторгнут, - цитирует ТАСС Кречетова. - По причине того, что он не проходил в состав, а игроку нужно игровое время. У нас были контрактные опции, все в соответствии с ними.

Драгун перешел в "Динамо" из "Крыльев Советов" в начале 2016 года. В текущем сезоне на его счету 12 матчей в ФНЛ.