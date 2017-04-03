"Динамо" не сыграет с "Барселоной", но может - с лондонским "Арсеналом"

"Динамо" может сыграть с лондонским "Арсеналом" на новом стадионе в торжественном матче открытия. Об этом сообщил пресс-секретарь проекта ВТБ Арена Парк Михаил Смирнов.
- Мы разговаривали с "Барселоной" по поводу проведения на стадионе "Динамо" торжественного матча-открытия, который мог бы состояться в срок после чемпионата мира-2018 и до начала сезона, - отметил Смирнов. - Однако у каталонцев напряженный график, мы предлагали им приехать пусть даже не основным, а вторым составом, однако им эти сроки не подходят. Поэтому параллельно мы контактируем с другими клубами, в частности - с лондонским "Арсеналом". Это был бы красивый поворот в истории, ведь все мы помним послевоенное турне "Динамо" по Англии, и одним из соперников стали как раз "канониры". (Михаил ГОНЧАРОВ)
Slim Taller
Пригласите седьмой состав Барселоны.Вы же не с командой собирались играть а с вывеской,что-бы потом можно было надувать щёки от важности.
12:17
Хуан-Карлос
Пригласите лучше ЦДКА )))
12:14
Джин_SM(v3)
Зачем надувать щеки?!Барса, Арсенал... Динамо Тбилиси приехало бы без вопросов!Сделайте красиво, народу будет не меньше!
11:39
shms
Стадион постройте сначала! Как вы контактируйте с клубами? Спрашиваете, наверное: Барса, Арсенал, не смогли бы вы к нам приехать в июле-августе 2018 года? Но сроки пока предварительные, так как у нас не построен стадион. Барса отвечает: нам эти сроки не подходят. Вы не отстаете: а вторым составом сможете приехать? Барса послала вас на 3 буквы. Арсенал пока думает-может, сразу вас послать, чтобы вы вопросов больше не задавали.
11:27
shpasic
скорее всего всё-таки тульский Арсенал.
11:20
maslo
Уж лучше тогда Челси.
11:11
Свинству Бой!
к мусорам приедет только такой же мусор, вроде тырпеды. Или Химки. Раскатали губилы полицаи.
11:10
regiment
пони тоже хотели не то Барсу зазвать, не то Реал... а кто там приехал то в итоге? торпедо? терек?
10:50