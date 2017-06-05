Денис Рубцов: "У Аленичева в "Енисее" полная поддержка"

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал "СЭ" назначение на должность главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Он отметил, что 44-летний специалист был единственным кандидатом, которого рассматривал клуб.

- Другой кандидатуры, кроме Аленичева, "Енисей" и не рассматривал, - сказал Рубцов.

- Но кто-то помимо нового тренера входил в шорт-лист?

- Сразу обсудили кандидатуру Аленичева с губернатором, с министром спорта. Больше ни с кем из других тренеров не разговаривали.

- Сколько времени с момента первого упоминания его фамилии и подписанием контракта?

- В течение недели решили все вопросы.

- Соглашение Аленичева рассчитано на два года. Какие задачи стоят перед ним?

- Выйти в премьер-лигу. Если это удастся в первый сезон, возражать не будем. Тренер обладает полной поддержкой региона и губернатора.

- Кто войдет в штаб Аленичева?

- Это определит сам Дмитрий Анатольевич. 8 июля стартует новый сезон, затягивать с выбором помощников нет смысла. (Сергей АСТАХОВ)

Аленичев возглавил "Енисей"