Аленичев возглавил "Енисей"

Дмитрий Аленичев назначен главным тренером "Енисея", сообщает официальный Твиттер команды. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".

После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".

Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 год. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. 5 августа 2016-го, на следующий день после поражения "Спартака" от кипрского АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, тренер был отправлен в отставку.