Аленичев возглавил "Енисей"

Дмитрий Аленичев назначен главным тренером "Енисея", сообщает официальный Твиттер команды. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.
Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".
После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".
Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 год. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. 5 августа 2016-го, на следующий день после поражения "Спартака" от кипрского АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, тренер был отправлен в отставку.
Самый титулованный футболист России Дмитрий Аленичев возглавил ФК "Енисей". Контракт с тренером рассчитан на два года. pic.twitter.com/JW2agUF11L– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 5 июня 2017 г.
Почти
Руководство Енисея сделали скорее пиар ход. После Тихонова хотели оставатся на волне т.с. Это влияние Спартака на футбол России ... А на счет тренерского таланта Аленичева.... Таланта нет.
12:39
shpasic
бгг))
12:28
Патриот Сибири
Лучше бы с багажом Аленичева подписали контракт: уж больно хорошо он помог Спартаку.
12:28