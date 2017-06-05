12:23 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Аленичев возглавил "Енисей"

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ (справа) - новый главный тренер "Енисея". Фото ФК "Енисей"
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ (справа) - новый главный тренер "Енисея". Фото ФК "Енисей"
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Дмитрий Аленичев назначен главным тренером "Енисея", сообщает официальный Твиттер команды. Соглашение со специалистом рассчитано на два года. 

Напомним, что по итогам сезона-2016/17 "Енисей" занял третье место в турнирной таблице ФНЛ. В переходных матчах красноярская команда проиграла тульскому "Арсеналу".

После сезона "Енисей" покинул главный тренер Андрей Тихонов, подписав контракт с "Крыльями Советов".

Дмитрий Аленичев возглавлял "Спартак" с 2015 по 2016 год. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице премьер-лиги. 5 августа 2016-го, на следующий день после поражения "Спартака" от кипрского АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, тренер был отправлен в отставку.  

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Почти

Руководство Енисея сделали скорее пиар ход. После Тихонова хотели оставатся на волне т.с. Это влияние Спартака на футбол России ... А на счет тренерского таланта Аленичева.... Таланта нет.

12:39

shpasic

бгг))

12:28

Патриот Сибири

Лучше бы с багажом Аленичева подписали контракт: уж больно хорошо он помог Спартаку.

12:28