Дан Петреску: "Год в Китае и месяцы в "Кубани" бесследно не прошли – это сложно"

Бывший главный тренер "Кубани" Дан Петреску попрощался с болельщиками. Специалист пожелал удачи клубу и подчеркнул, что намерен отдохнуть с семьей.

– Что скажете о своем будущем? - вопрос Петреску.

– Мне нужна пауза, я отдохну с семьей. Сложно думать о будущем. Год в Китае и месяцы здесь, в "Кубани", бесследно не прошли – это сложно. Особенно последние 4 месяца были психологически тяжелыми.

– Какой была официальная версия ухода?

– Эта версия была опубликована на официальном сайте. Когда что-то не идет, что-то не получается, обычно тренер уходит.

– Но сейчас вы уходите после победы...

– Это судьба тренера, когда что-то не получается... не всегда все зависит от нас. Когда дела у команды не идут, вина, в первую очередь, ложится на тренера. Я беру на себя эту вину. О других я не хочу говорить, только о себе. (Екатерина ПОТАПОВА)

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