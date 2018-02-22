Чемпион России-2001 Павленко подписал контракт с "Томью"

"Томь" заключила контракт с 33-летним полузащитником Александром Павленко, сообщает официальный Твиттер клуба. Хавбек ранее выступал за "Спартак", "Шинник", "Ростов", "Терек", "Крылья Советов", "Тосно", "Луч-Энергию" и "Урал". В составе красно-белых игрок стал чемпионом России-2001. Соглашение с "Томью" Павленко заключил до конца сезона.

Первую половину текущего сезона он провел в екатеринбуржском клубе, но ни разу не вышел на поле и в декабре расторг контракт.

Также "Томь" взяла в аренду Яна Казаева у "Тосно" и Исламнура Абдулавова у "Уфы". В турнирной таблице ФНЛ "Томь" занимает 17-е место после 25 туров.