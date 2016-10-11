Бывшие легионеры "Кубани" готовят групповой иск к клубу в суд

Как стало известно "СЭ", бывшие легионеры "Кубани" собираются подать групповой иск в суд на краснодарский клуб из-за долгов по зарплате. В частности, к ним относятся защитники Шандау, Фелипе Сантана, Аподи, Станислав Манолев, полузащитник Мохаммед Рабиу, нападающий Ибраима Бальде и другие. По словам источника, единственным легионером, не принимающим участия в этом разбирательстве, является бывший нападающий "Кубани" Джиджел Букур, который закончил игровую карьеру по окончании прошлого сезона.



Все эти футболисты покинули "Кубань" в конце июня, однако долги перед ними по-прежнему не закрыты. Задолженности перед каждым из них составляют от трех до пяти месяцев, т. е. перед некоторыми игроками долги идут с февраля. Легионеры намерены взыскать зарплату и неустойку, которая увеличит общие финансовые выплаты "Кубани" практически на 80 процентов от первоначальной суммы. В то же время премиальные, которые полагались игрокам за победы в матчах, они вернуть не смогут, поскольку на эти выплаты в "Кубани" не было документов, соответственно, предоставить их в суд невозможно.