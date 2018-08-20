Болельщики "Ротора" намерены бойкотировать матч на "Волгоград-Арене"

Болельщики "Ротора" после поражения от "Спартака-2" (0:2) приняли решение бойкотировать домашний матч Олимп-Первенства ФНЛ против "Факела", который состоится 26 августа. Петиция с соответствующим призывом размещена на сайте change.org. На данный момент ее подписали более 800 человек.

Таким образом волгоградские любители футбола хотят обратить внимание на происходящее в клубе.

На "Волгоград Арене" в этом сезоне был установлен рекорд посещаемости ФНЛ. Игру между "Ротором" и "Лучом" (1:0) посетили более 30 тысяч зрителей. К следующей встрече она снизилась – за игрой с "Сочи" (1:1) на трибунах наблюдали более 25 тысяч человек.

После 7 туров "Ротор" занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ.