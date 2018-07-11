Безбородов будет обслуживать матч ФНЛ "Авангард" - "Шинник"

Матч первого тура первенства ФНЛ "Авангард" - "Шинник" будет судить 45-летний арбитр ФИФА Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Матч пройдет 17 мюля.

Также стали известны арбитры, которые будут работать на других матчах первого тура.

ФНЛ

1-й тур

17 июля (вторник)

"Авангард" - "Шинник": Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Рощин (Кисловодск); делегат - Игорь Крапивко (Московская область).

"Луч-Энергия" - "Химки": Евгений Кукуляк (Калуга) - Николай Еремин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); инспектор - Сергей Анохин (Москва); делегат - Юрий Кузнецов (Москва).

"Краснодар-2" - "Сибирь": Василий Казарцев (Санкт-Петербург) - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Алексей Тюмин (Новочеркасск); делегат - Вадим Ильин (Москва).

"Мордовия" - "Нижний Новгород": Павел Шадыханов (Москва) - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат - Сергей Гуторенко (Москва).

"Тюмень" - Балтика": Павел Кукуян (Сочи) - Алексей Стипиди (Краснодар), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Юрий Князев (Рыльск); делегат - Петр Петухов (Москва).

"Зенит-2" - Тамбов": Станислав Васильев (Ижевск) - Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор - Алексей Резников (Ярославль); делегат - Алексей Алексеев (Санкт-Петербург).

"Томь" - Факел": Алексей Еськов (Москва) - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Андрей Иванов (Кострома); делегат - Алексей Харьков (Москва).

"Сочи" - "Спартак-2": Николай Волошин (Смоленск) - Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Глот (Ярославль); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат - Евгений Летин (Московская область).

"Чертаново" - "Ротор-Волгоград": Виталий Мешков (Дмитров) - Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор - Николай Объедков (Санкт-Петербург).

"СКА Хабаровск" - "Армавир": Роман Галимов (Улан-Удэ) – Андрей Болотенков (Москва); Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Сергей Талагаев (Мытищи).