"Балтика" сыграла вничью с "Авангардом", продлив беспроигрышную серию

"Балтика", которую тренирует Игорь Черевченко, сыграла вничью с курским "Авангардом" в матче 6-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, калининградская команда продлила беспроигрышную серию до 6 встреч.

В турнирной таблице "Балтика" идет на первом месте, а "Авангард" - на 12-м.

Чемпионат России

ФНЛ

6-й тур

"Авангард" (Курск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (0:1)

Голы: Джалилов, 26 (0:1). Синяев, 64 (1:1).

"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, А.Войнов, Шогенов, Синяев (Логунов, 90+3), Газданов (Д. Войнов, 54), Нетфуллин (Болов, 58), Гурфов, Федчук (Петров, 84).

"Балтика": Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов, Каленкович, Шешуков, Свежов (Малеев, 69), Джалилов (Подбельцев, 90+2), Скопинцев (Бурмистров, 79), Касьян, Себаи.

Предупреждения: Федчук, 35. Черенчиков, 51. Болов, 68. Логашов, 68. Логунов, 90+3.

Удаление: Болов, 83.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

5 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы".