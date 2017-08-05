"Балтика" сыграла вничью с "Авангардом", продлив беспроигрышную серию

"Балтика", которую тренирует Игорь Черевченко, сыграла вничью с курским "Авангардом" в матче 6-го тура первенства ФНЛ. Таким образом, калининградская команда продлила беспроигрышную серию до 6 встреч.
В турнирной таблице "Балтика" идет на первом месте, а "Авангард" - на 12-м.
Чемпионат России
ФНЛ
6-й тур
"Авангард" (Курск) - "Балтика" (Калининград) - 1:1 (0:1)
Голы: Джалилов, 26 (0:1). Синяев, 64 (1:1).
"Авангард": Саутин, Багаев, Концедалов, Дашаев, А.Войнов, Шогенов, Синяев (Логунов, 90+3), Газданов (Д. Войнов, 54), Нетфуллин (Болов, 58), Гурфов, Федчук (Петров, 84).
"Балтика": Помазан, Черенчиков, Тимошин, Логашов, Каленкович, Шешуков, Свежов (Малеев, 69), Джалилов (Подбельцев, 90+2), Скопинцев (Бурмистров, 79), Касьян, Себаи.
Предупреждения: Федчук, 35. Черенчиков, 51. Болов, 68. Логашов, 68. Логунов, 90+3.
Удаление: Болов, 83.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
5 августа. Курск. Стадион "Трудовые резервы".
Рос.Гвардеец.
Не Балтика сыграла в ничью,а судья бомжара сыграл в ничью.Весь стадион видел пенальти.Только судья видит всегда чуть больше чем другие.
22:05 5 августа
ПИПКИНПАПА
Судьишка на последних минутах вместо пеналя Балтике, удалил сбитого напа за симуляцию. Интересно бы посмотреть повтор момента
21:25 5 августа