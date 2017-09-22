"Балтика" подаст в суд на калининградскую газету из-за расистского заголовка

"Балтика" выступила с заявлением на своем официальном сайте относительно заголовка газеты "Новые Колеса" об игроке команды Сенина Себаи. Игрок был удален на 15-й минуте матча чемпионата ФНЛ против "Крыльев Советов". В газете вышел заголовок: "Бунт негра против судьи".

"Руководителей и сотрудников, тренеров и болельщиков "Балтики" до глубины души возмущают статьи, которые на регулярной основе публикует на своих страницах издание "Новые Колеса".

Форварда нашей команды Сенина Себаи – одного из самых ярких игроков ФНЛ, беззаветно сражающегося за честь клуба в каждом матче и публично извинившегося за свою вспыльчивость после игры в Самаре – именуют не по имени, не по фамилии, не по амплуа. А используют эпитеты, подчеркивающие его расовое происхождение.

Это позор для всей Калининградской области – западных ворот России. Это недопустимо для региона, залитого кровью советских солдат, освобождавших Европу от эпидемии нацизма. Это оскверняет память наших дедов, воевавших за светлые идеалы равенства и свободы. Сегодня издатели "НК", регулярно публикующие ложь, перешли грань дозволенного.

Мы решительно настроены пресекать все проявления дискриминации и хотим сказать, что не надо оценивать жителей нашей области по этим горе-журналистам, статьи которых источают смрад шовинизма и расизма. Официально заявляем – на издателей данной газетенки будут поданы судебные иски.

Призываем все здоровые силы Калининградской области сплотиться против омерзительной химеры фашизма, сказать "нет" забытому оскалу расовой нетерпимости. Нет расизму! Нет фашизму! Нет ксенофобии!" – говорится в заявлении клуба.