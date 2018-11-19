"Балтика" лишь погасила часть долгов за прошлый сезон, но не за нынешний

Как стало известно "СЭ", руководство "Балтики" по-прежнему не заплатило футболистам команды никаких денег за игру в нынешнем сезоне.

Частичное погашение долгов, о котором объявило руководство клуба в понедельник, касается исключительно прошлого сезона. Те игроки, которые пришли в "Балтику" летом, по-прежнему ни разу не получали заработной платы.

В команде обсуждают информацию, что в случае отсутствия денег до субботы, когда "Балтика" сыграет заключительный матч перед зимней паузой с "Сочи", футболисты не получат денег вплоть до Нового года. (Александр Рогулев)

Футболисты "Балтики" получили часть зарплаты за август

Все об Олимп-ФНЛ - здесь