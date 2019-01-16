"Балтика" арендовала бывшего капитана молодежки ЦСКА Алибекова

"Балтика" взяла в аренду защитника "Химок" Муталипа Алибекова, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний футболист был капитаном молодежной команды ЦСКА, принимал участие в Юношеской лиге УЕФА, а также в юниорских сборных России до 18 лет (10 игр) и 19 лет (7 игр).

В "Химки" Алибеков перешел в 2017 году.

В "Балтике" он будет выступать под номером 5.

После 24 туров "Балтика" идет в зоне вылета Олимп-ФНЛ на 16-м месте.