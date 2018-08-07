Апелляционный комитет РФС рассмотрит жалобу "Армавира" 16 августа

Апелляционный комитет Российского футбольного союза получил документы от "Армавира" по поводу обжалования решение КДК, который отклонил протест южного клуба на результат матча 1-го тура ФНЛ со "СКА-Хабаровском" (3:0). Тогда в составе армейцев играл Ираклий Квеквескири, заработавший удаление в последнем туре ПФЛ-2017/18 в игре "Арарат" – "Зоркий" (Квеквескири на тот момент выступал за хозяев). "Армавир" подал протест, но КДК не установил вины дальневосточников и отказал удовлетворить обращение южан. Теперь заседание апелляционный комитет состоится 16 августа в 17.00, где и будет рассмотрено заявление армавирцев.

Накануне, напомним, хабаровчане выступили с официальным заявлением, в котором разъяснили казус. В частности представители дальневосточного клуба сообщили, что в процессе регистрации футболиста и задолго до матча, через ФНЛ ими был сделан запрос в ПФЛ о наличии нереализованной дисквалификации у футболиста. От ПФЛ дважды был получен ответ об отсутствии у футболиста Квеквескери такой дисквалификации. (Андрей СИЗЯКИН)