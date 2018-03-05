Андрей Тихонов: "Из-за отмены матча со "Спартаком" игра "Крыльев" моментами не смотрелась"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 26-го тура ФНЛ против санкт-петербургского "Динамо" (3:1) назвал победу закономерной. Он также добавил, что местами игра его команды не складывалась из-за переноса встречи 1/4 финала Кубка России со "Спартаком".

Напомним, матч "Крылья Советов" – "Спартак" был отменен из-за морозов. Предположительно, он состоится в апреле.

– На мой взгляд, победа нашей команды закономерна, потому что по количеству моментов мы соперника все-таки превзошли. Но "Динамо" мне очень нравится, в том числе и в сегодняшнем матче, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Тихонова. – Я думаю, что сегодняшнее поражение от нас было у них последним в сезоне.

У нас были объективные трудности в подготовке в связи с отменой матча со "Спартаком". Мы выбились из игрового ритма, потому что определенное количество времени мы снижали нагрузки, подводя команду именно к той встрече. Но игра не состоялась, и мы потеряли дня три хорошей подготовки к сегодняшнему матчу. Отсюда игра сегодня моментами не смотрелась, не складывалась.

После 26 туров самарцы идут третьими в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующего "Енисея" на 5 очков.