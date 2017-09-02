Андрей Тихонов: "Гол и удаление психологически помешали "Крыльям" в игре с "Оренбургом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после матча 11-го тура ФНЛ против "Оренбурга" (2:3) подчеркнул, что у его команды были хорошие подходы и моменты в минувшей встрече. Специалист отметил, что игру обслуживал квалифицированный арбитр (Игорь Федотов – Прим. "СЭ").

– Сегодня не получилось выиграть, – цитирует клубная пресс-служба Тихонова. – Думаю, что гол и удаление психологически помешали нашей команде. При этом мы имели неплохие моменты, делали подходы. Но футбол – это голы. Сегодня мы забили на один мяч меньше, чем соперник. Поэтому и проиграли. Думаю, что игра понравилась зрителям. Было много голов, удаление, пенальти. Что касается 11-метрового, то судья у нас был квалифицированный, он принял это решение.