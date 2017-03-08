Андрей Тихонов: "Бились головой о стену, но не смогли ее пробить"

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов после ничьей с "Лучом-Энергией" (0:0) в матче 25-го тура ФНЛ отметил, команда билась головой об стену. По его словам, соперник хорошо оборонялся.

– Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В этом заслуга "Луча", который хорошо оборонялся всей командой, - цитирует Тихонова официальный сайт "Енисея". - В таких матчах все решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы... Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас – забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное, какая-то нервозность, давление на игроков, ребята в какой-то мере не справились, но они старались, они молодцы, бились голов о стену, но не смогли ее пробить.

– Зрительская поддержка вам понравилась?

– Понравилась, если за нас всегда так будут болеть, то с каждым матчем мы будем играть все лучше и лучше.