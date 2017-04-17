Андрей Талалаев: "Игроки "Тамбова" очень рады вернуться домой, почувствовали это биение сердца родной арены"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 32-го тура ФНЛ против "Волгаря" (3:0) отметил уровень игры соперника. Специалист подчеркнул, что возвращение в родные края команды и повлияло на итоговый результат.

– Несмотря на счет, игра получилось непростой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Я бы не хотел, чтобы были разговоры о качестве поля. Люди, которые отвечают за его подготовку, сделали все, чтобы игра состоялась. Не надо искать оправданий. Футболисты еще на предыгровой тренировке обратили на это внимание, внесли корректировки в свои действия. Если вы обратили внимание, сегодня было больше атак, которые начинались передачами поверху.

Сегодня играли с командой, которой некуда отступать, очень организованной командой. "Волгарь" умеет играть в футбол, обладает квалифицированными исполнителями. Скажем, в первом матче с "Волгарем" у астраханцев была вся линия нападения другая. То есть у астраханцев достаточно людей, которые умеют делать результат.

Доволен тем, что у нас получилось сыграть собранно, на ноль. Очень рад, что футболисты, которые вышли сегодня в составе, проявили индивидуальное мастерство. Тот же Михалев нечасто играет, но сегодня "капитанил", Часовских вышел на замену и забил гол.

Мы очень рады, что вернулись домой, почувствовали это биение сердца родной арены. Кажется, в гимне Тамбовской губернии есть слова, что она сильна людьми. Это действительно так. Когда ты мотаешься по городам и весям, находишься все время в поезде, автобусе, самолете, очень сложно стабилизировать состояние команды. Побыв четыре дня дома, мы сумели это сделать, что самым положительным образом сказалось и на игре.