Андрей Панюков: "В ФНЛ нет сильных команд. Исключения - "Енисей" и "Крылья"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков после поражения от "Сибири" (1:3) в матче 22-го тура первенства ФНЛ отметил, что средний уровень команд в турнире одинаковый. Питерцы на данный момент располагаются в зоне вылета, набрав 21 очко.

Панюков занимает второе место в списке бомбардиров – на его счету 12 мячей в 14 играх. Первое место занимает форвард "Енисея" Андрей Козлов (15, 22).

– Вы продолжаете штамповать голы даже тогда, когда у команды не идет игра. Ставите перед собой задачу стать лучшим бомбардиром?

– Нет, у меня нет цели стать лучшим, – цитирует официальный сайт "Зенита" Панюкова. – Пусть им станет Козлов. Я делаю то, что должен делать. Какая разница, кто сколько забил. Для меня главное, что я забиваю.

– Какая установка была лично у вас?

– На все игры у меня установка одна: забить, а там по ситуации.

– Насколько сильна "Сибирь" по сравнению с другими соперниками ФНЛ?

– Все одинаковые, в ФНЛ нет сильных команд. "Сибирь" такая же, как и все. В группу исключений входят: "Енисей", "Крылья Советов". Больше никого не могу выделить.