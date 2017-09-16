Андрей Панюков: "Ничья с "Лучом" – лучшее, что могло сегодня произойти"

Нападающий "Зенита-2" Андрей Панюков в интервью клубной пресс-службе выразил удовлетворение исходом матча 14-го тура ФНЛ с "Лучом-Энергией" (1:1). Также форвард посетовал на проблемы с акклиматизацией.

– По тому, как складывалась игра, вы можете быть довольны результатом?

– Нам было очень тяжело, но этот исход к 1:1 – было лучшее, что могло произойти на сегодняшний день. Поэтому я бы назвал результат чудесным, хоть и ничья.

– Насколько тяжело было акклиматизироваться за эти сутки к смене часового пояса? Как это сказалось на игре?

– Безусловно, сильно сказалось, потому что все вышли с распухшей головой. Разница во времени очень большая, играть было тяжело, довольны счету 1:1.

– У вас в первом тайме был очень хороший момент: вы перекидывали вратаря в пустые ворота. Почему не получилось отличиться?

– На самом деле, пас хороший был. Честно, говоря, я думал, будет офсайд. Судья судил в одну сторону, и мне показалось, что был офсайд, поэтому я так безалаберно ударил. Чести мне это не делает.

– Вы сказали, что было тяжело играть, но команда в последние 20 минут прибавила. За счет чего удалось это сделать?

– За счет характера, мы проигрывали, надо было догонять. Терять нам было в принципе нечего, надо было идти вперед. Повезло, Илюша Зуев, наш спаситель, хорошо забил, поэтому так и получилось.