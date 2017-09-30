Анатолий Давыдов: "Самара должна иметь команду в премьер-лиге"

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов после матча 16-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов" (0:1) отметил, что его подопечные хорошо проявили себя в игре с именитым соперником. Специалист пожелал удачи самарцам в борьбе за выход в премьер-лигу.

– Мы сегодня неплохо играли, – цитирует пресс-служба самарцев Давыдова. – В матче против известных футболистов соперника ребята показали характер. Да, мы допускали ошибки, не забили пенальти. Со стороны "Крыльев" шло хорошее давление, хозяева уверенно контролировали мяч. Мы же начали спешить. А спешка к хорошему не приводит. Я ребятам говорил, что атаки мы должны заканчивать внизу. Желаю вам удачи. У вас хорошие задачи. Такой город как Самара должен иметь хорошую команду и играть в премьер-лиге.