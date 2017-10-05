Аленичев стал лучшим тренером ФНЛ в сентябре

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев был признан ФНЛ и болельщиками лучшим наставником сентября. В прошлом месяце красноярцы выиграли четыре матча, дважды сыграли вничью и захватили лидерство в лиге.

Как сообщает официальный сайт ФНЛ, за Аленичева проголосовали 44,8 процента болельщиков. На втором месте в голосовании фанатов оказался наставник "Крыльев Советов" Андрей Тихонов (22,5 процента), тройку замкнул главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов (16,3 процента).