Александр Зотов: "В понедельник "Луч-Энергия" выплатит еще одну часть долгов"

Генеральный директор общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов отметил, что "Луч-Энергия" в понедельник должен погасить часть задолженности перед футболистами команды. Сегодня же клуб перевел на счета игроков зарплату за октябрь.

– Алексей Ребко рассказал, что "Луч-Энергия" погасила задолженность за октябрь. Вы уже общались с футболистами?

– Наши юристы на связи с ребятами. В понедельник им обещают выплатить еще одну часть, скорее всего, тоже за один месяц. Главное, что процесс пошел. Деньги стали поступать на счета футболистов.

– Заявление в прокуратуру и трудовую инспекцию будете отзывать?

– Для этого должна быть существенная выплата долгов. После чего обсудим этот вопрос с футболистами.

– Профсоюз будет влиять на игроков, чтобы они не бойкотировали матч с "Енисеем"?

– Посмотрим. Ситуация стала меняться. Если все продолжится в таком темпе, то они могут и выйти на поле. Поверьте, футболисты "Луча" сами заинтересованы играть в футбол, это их жизнь. (Сергей АСТАХОВ)