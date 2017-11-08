Александр Точилин: "У "Динамо" СПб определенный кризис"

Главный тренер питерского "Динамо" Александр Точилин после матча 22-го тура ФНЛ против "Ротора" (0:0) отметил, что обе команды упустили много моментов. Специалист подчеркнул, что 8-матчевая серия без побед давит на его подопечных.

– Валидольная получилась игра, – цитирует пресс-служба ФНЛ Точилина. – Обе команды упустили много моментов. Исполнительское мастерство оказалось не на высшем уровне. Нулевая ничья закономерна. У нас есть определенный кризис. Это из области психологии. Не можем давно выиграть. Это давит на игроков. Но рано или поздно голы придут.

Для нас сложный график. Во втором дивизионе мы столько игр не играли и уже бы отдыхали. Поэтому спад был прогнозируем. Но мы учимся и будем приспосабливаться. Учитывая все нюансы для нас сегодняшняя ничья – положительный результат.

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